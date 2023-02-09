В Челябинской области изменили даты проведения Бажовского фестиваля из-за форума "Утро"

В Челябинской области изменили даты проведения Бажовского фестиваля. В этом году он пройдет с 30 июня по 2 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

Такое решение было принято из-за того, что в эти же даты Челябинск примет молодежный форум Уральского федерального округа "Утро".

Два масштабных проекта решили не проводить в одни даты, чтобы у южноуральцев была возможность посетить оба мероприятия.