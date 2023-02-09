В Родительской палате возмутились растлением детей по "Пушкинской карте"

Член Общественного совета при Саратовской областной думе, член Родительской палаты Илья Чугунов возмутился фильмами, которые показывают по "Пушкинской карте".

Он принял участие в заседании комитета по образованию и культуре Саратовской думы, на котором рассматривался вопрос о реализации на территории области "Пушкинской карты". Она есть у 63% жителей Саратовской области в возрасте от 14 до 22 лет. Но репертуар, доступный для бесплатного просмотра по "Пушкинской карте", к культуре не имеет никакого отношения.

Например, в феврале шестнадцатилетним школьникам за счет бюджета можно посмотреть фильм "Свободные отношения". Там молодые люди случайно встретилась в баре, ночью имели половые связи, а затем были вынуждены пожениться из-за беременности. Через семь лет брака они поняли, что их заел быт, и они соглашаются на модель "свободных отношений". Жена помогает своему мужу-учителю соблазнить мать одного из учеников. Фильм "Легкое знакомство" примерно о том же самом - случайных половых связях.

"Но больше всех меня поразил трейлер фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия". За 2 минуты 40 секунд ролика четыре раза прозвучало обозначение мужского полового органа и один раз название собаки женского пола... В связи с этим у меня возник резонный вопрос. А как это соотносится с Указом Президента об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и почему государство финансирует бесплатный показ таких картин школьникам?" - написал Чугунов.

Но наиболее популярным комментарием к его посту стал тот, что "Пушкинская карта" выдается только при условии регистрации в ЕСИА.