Сын Фургала опасается за жизнь отца в тюремном заключении

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон опасается, что его отец может не пережить грозящий ему тюремный срок.

Окончательный приговор Фургалу-старшему огласят в пятницу, 10 февраля. Прокурор запросил 23 года колонии. Антон Фургал считает, что даже если срок скостят, то его 52-летнему отцу все равно может не хватить здоровья.

"Даже если судья скостит лет пять, это будет 18. Минус отсиженное в СИЗО. Человека сажают за то, что он помогал людям и ничего плохого в своей жизни не сделал", - цитируют Фургала-младшего "Ведомости". По его словам, в случае вынесения обвинительного приговора защита будет обжаловать его в апелляции и при необходимости – в кассации. "Если совсем будет плохая история, надо будет писать о помиловании президенту", – добавил он.

Для помилования обязательным условием является признание вины, а Фургал не признает вину и считает свое дело политически мотивированным. Ранее суд присяжных вынес ему обвинительный приговор и признал виновным в организации двух убийств и покушения на убийство.