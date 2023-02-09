09 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В Нижнем Тагиле 2-летняя девочка получила ожоги в детском саду

В детском саду Нижнего Тагила проходит проверка после травмирования 2-летней воспитанницы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел 25 января в 9.35 в помещении группы детского сада № 77. Девочка 2020 г.р. получила термические ожоги тела. Подробности не раскрываются.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ведомство также запросило информацию из учреждения здравоохранения о полученных девочкой травмах.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: детский сад, Нижний Тагил, ребенок, ожог



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