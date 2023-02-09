09 Февраля 2023
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников выступил перед Президентом РФ с предложениями по поддержке развития наукоградов

Накануне в День российской науки, Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по науке и образованию, посвящённое реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере, в котором участвовал глава Новосибирской области. Андрей Травников является председателем комиссии Госсовета по направлению "Наука", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Президент в частности предложил актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны, которая была принята в 2016 году.

Губернатор Андрей Травников попросил главу государства учесть при актуализации стратегии роль и статус наукоемких территорий – наукоградов, академгородков, других научных муниципалитетов, придать им общегосударственную значимость.

андрей травников, видео-конференция(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии Стратегии этому нужно сохранить достойное внимание», – сказал губернатор.

Ученый из Дубны Григорий Трубников поддержал предложение губернатора Новосибирской области. Он отметил, что для эффективной работы любого ученого нужны амбициозные задачи, хорошая исследовательская инфраструктура и комфортные условия для проживания, комфортная городская среда.

Президент страны согласился с предложениями и предложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам, национальным проектам.

путин, андрей травников, видео-конференция(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области подчеркивает, что поддержка развития наукоградов – один из приоритетов в деятельности правительства региона. На территории облати находится наукоград Кольцово, который недавно отметил 20-летие.

Теги: андрей травников, наукограды, нацпроекты, стратегия научно-технологического развития, владимир путин, госсовет



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