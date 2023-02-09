Путин встретится с руководством АСИ, куда устроилась работать подследственная чиновница Ракова

Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Две недели назад АСИ попало в скандальную историю с трудоустройством бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой. Она находится под следствием по делу о мошенничестве, но это репутационное пятно не стало препятствием для трудоустройства на госслужбу.

На встрече с президентом будет присутствовать глава АСИ Светлана Чупышева. По данным Telegram-канала Baza, она не горела желанием брать на работу Ракову, но на трудоустройстве, якобы, настоял некий высокопоставленный чиновник из правительства.

Интересно, что и сама карьера Раковой началась с сотрудничества с Агентством стратегических инициатив. Восемь лет назад чиновница возглавляла в АСИ инициативу "Новая модель системы допобразования детей" и в этом качестве занялась продвижением "Кванториумов".

Baza со ссылкой на неназванный источник сообщала, что Ракова стала советником директора АСИ с зарплатой в 1,5 млн руб. В пресс-службе агентства заявили, что "Ракова работает в ведомстве на рядовой должности и для ее трудоустройства имеются все правовые основания, а информация о заработной плате – выдумка". Но ни должность, ни размер оклада Раковой не назвали.