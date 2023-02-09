09 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Тобольске сотрудника нефтехимического предприятия будут судить за гибель двух работников

В Тобольске в суд направлено уголовное дело о гибели двух человек на заводе.

Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста компрессорных установок нефтехимического предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, трагедия произошла 24 апреля прошлого года.

Около 16.00, во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, обвиняемый нарушил требования промышленной безопасности. Это привело к возгоранию фильтра компрессора этилена. Во время пожара 33-летний работник погиб на месте. 37-летнего сотрудника доставили в больницу №3 Тобольска, где он погиб, несмотря на попытки врачей спасти его жизнь.

Теги: нефтехимическое предприятие, работники, гибель, пожар



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