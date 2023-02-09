Пригожин сообщил, что в ЧВК "Вагнер" прекратили набирать заключенных

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен.

"Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен", — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

"Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", — добавил бизнесмен.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции, завершила полугодовой контракт и получила помилование.

Ранее заключенные российских тюрем стали массово изъявлять желание отправиться в Донбасс. Как сообщалось, особо активно записываться в ряды "вагнеровцев" осужденные стали после появления в Сети ролика с речью Пригожина из колонии в Марий Эл.