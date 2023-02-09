09 Февраля 2023
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Экс-депутат Рады заявил о нехватке патронов у боевиков под Артемовском

Под Артемовск украинское командование перебросило 30-ю бригаду ВСУ, но те бросают оружие и бегут, как только видят противника, потому что им нечем стрелять. Об этом заявил экс-депутат Рады Игорь Луценко.

По его словам, ему пишут, что на стрелковое отделение в сутки выдают один ящик патронов. 30-я бригада согнала множество танков и артиллерии, которая стоит в нескольких километрах от линии фронта.

"Полный хаос, пехота 30-й бригады не получила боекомплект, артподдержки нет", - написал он, опасаясь, что российские военные могут перерезать трассу на Славянск.

Время от времени в сети появляются видеообращения украинских боевиков, жалующихся на плохое обеспечение и высокие потери. Так, 116-й бригада территорииальной обороны из Полтавы жаловалась на то, что их без подготовки и должного материально-технического обеспечения бросили на опасный участок фронта. Губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что нужно провести проверку после их возвращения, но сейчас их отводить не будут.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский собирает самые боеспособные части для весеннего контрнаступления на Запорожском направлении, а в Донбасс бросает мобилизованных, которых не жалко, чтобы они количеством замедлили продвижение российской армии. Для этого украинский режим и проводит повальную мобилизацию.

Теги: Артемовск, ВСУ, оружие



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