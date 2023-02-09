09 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция провела рейд в поисках нелегальных мигрантов у ТЦ "Карнавал"

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга прошел очередной рейд по профилактике миграционных нарушений. Сотрудники полиции уделили особое внимание ТЦ "Карнавал", сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Рейд прошел 8 февраля в местах концентрации иностранных граждан: в ТЦ "Карнавал", а также в расположенном в районе проведения операции, общежитиях, хостелах, торговых точках и предприятиях Верх-Исетского района. Всего из опрошенных 132 иностранных граждан, 14 находились на территории страны нелегально. Во время проверок сотрудники полиции также пресекли нарушения общественного порядка, такие как распитие алкоголя и появление в
общественном месте в состоянии опьянения, а также нарушения ПДД, в частности - правил остановки и нанесения тонировки. В результате к административной ответственности был привлечен 31 гражданин.

В рейде были задействованы представители подразделений охраны общественного порядка, управления по вопросам миграции, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых, экспертов и кинологов. Силовую поддержку осуществляли бойцы отряда специального назначения "Гром" ГУ МВД России по Свердловской области.



Теги: полиция, рейд, мигрант, Карнавал



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