Полиция провела рейд в поисках нелегальных мигрантов у ТЦ "Карнавал"

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга прошел очередной рейд по профилактике миграционных нарушений. Сотрудники полиции уделили особое внимание ТЦ "Карнавал", сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Рейд прошел 8 февраля в местах концентрации иностранных граждан: в ТЦ "Карнавал", а также в расположенном в районе проведения операции, общежитиях, хостелах, торговых точках и предприятиях Верх-Исетского района. Всего из опрошенных 132 иностранных граждан, 14 находились на территории страны нелегально. Во время проверок сотрудники полиции также пресекли нарушения общественного порядка, такие как распитие алкоголя и появление в

общественном месте в состоянии опьянения, а также нарушения ПДД, в частности - правил остановки и нанесения тонировки. В результате к административной ответственности был привлечен 31 гражданин.

В рейде были задействованы представители подразделений охраны общественного порядка, управления по вопросам миграции, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых, экспертов и кинологов. Силовую поддержку осуществляли бойцы отряда специального назначения "Гром" ГУ МВД России по Свердловской области.





