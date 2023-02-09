"Вагнеровцы" были фактически преданы: военкоры о февральском бое под Хшамом в 5-летнюю годовщину событий

Кровавому бою под сирийским Дэйр эз-Зором, возле деревни Хшам, исполнилось ровно 5 лет. К этому моменту журналистам и экспертам удалось собрать подробности тех событий и установить их причины.

События ночи 7-8 февраля 2018 года под Хшамом стали известны на весь мир. Неудивительно, ведь фактически произошло первое в истории прямое столкновение России и США, которого многие ожидали со времен «Холодной войны». Выполняя задачу по зачистке территорий от террористов ИГИЛ*(террористическая организация, запрещенная в РФ) бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с присутствием американских инструкторов и военных на газоперерабатывающем заводе «Коноко».

Это не остановило штурмовиков, и они продолжили наступление, при том, что действовали они практически в одиночку. Впервые ряд источников опровергли участие в операции сирийских союзников. В частности, с таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Как только завязался бой «вагнеровцев» с террористами, американцы нанесли массированные удары артиллерии, затем подключилась авиация.

“Присаживаюсь и говорю напарнику:

— Блин, нас по ходу “Градами” раздолбали (работал HIMARS).

Тут, короче, слышим звук самолета – наверно даже не заходящий, не пикирующий, а скорее наоборот – будто он уходил. Думаю: “Ооо, наши прилетели”. Там такая мысль у всех наверно была: раз наши прилетели, значит сейчас всем дадим просраться. И тут как долбануло – получается, вдарили с дронов по первой машине в колонне. Скорее всего, дрон по тепловизору работал ночью, а головная “шишига” как раз тентованная была и светилась». - приводят в телеграм-каналах свидетельство одного из участников тех событий из книги «Восемь лет с Вагнером».

При этом американцы не жалели военной мощи. Подняли даже стратегический ядерный бомбардировщик с катарского полигона и летающую батарею, которая обычно использовалась для уничтожения вражеских укреплений в городской застройке.

«Армия США, находясь на курдском плацдарме, нанесла удар по штурмовикам ЧВК с применением «летающей батареи» А-130, звена вертолетов «Апач», беспилотников Reaper Predator и бомбардировщиков B-52. Военные США - кровники ЧВК «Вагнер». - уверен военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Ситуация была бы совсем иной, если бы штурмовые отряды получили обещанную им ранее поддержку ПВО и авиации. Однако по неизвестным причинам российские военные тогда воздержались от участия в столкновении.

«Во время нападения американцев «вагнеровцы» были фактически преданы: находившиеся в Дейр эз-Зоре расчеты ПВО и самолеты ВКС РФ, как и сирийская армия, не помогли. Хотя изначально планировалось, что действовать в регионе ЧВК будет при поддержке союзной группировки. Но даже в одиночку «музыканты» смогли показать себя — под ураганным огнем они прошли вглубь вражеской территории». – считает военный писатель Алексей Суконкин.

Несмотря на понесенные потери и тяжесть ситуации, хотя выбить противника с Коноко не удалось, «музыканты» перегруппировались и смогли закрепиться на новых позициях. Тем временем произошедшее начала освещать западная пресса, появились видео сражения с американских беспилотников. Официальные лица США заявили о том, что будто бы в ответ на запрос перед атакой российская сторона отрицала принадлежность «вагнеровцев». Упорство и храбрость штурмовиков в условиях столь неравного боя произвели впечатление на американских военных. Комментировал его даже президент США Дональд Трамп.

«Позже, вспоминая этот инцидент, Трамп бравировал своей жесткостью в отношениях с русскими: «У нас была очень суровая схватка в Сирии — месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло». - рассказывает журналистка «Звезды» Надана Фридрихсон.

Спустя 5 лет, когда появились многие ранее неизвестные подробности, в сухом остатке – странное поведение союзников и пример несгибаемого характера русских воинов из «Вагнера», который не раз еще проявится на самых сложных участках будущих конфликтов и которые тогда впервые немного вышли из тени.

«Тогда под Хшамом отряды "Вагнера" не отступили, даже когда поняли, что поддержки не будет. «Музыканты» рубились достойно. На старых танках они сражались против «летающих крепостей». - пишет военкор «РИА Новости» Александр Харченко, работавший в Сирии.

«Нам нужно наконец-то научиться отвечать и всегда вписываться за своих. Без этих простых правил нас разорвут на куски и добьют по одиночке. Собственно, об этом мечтают многие наши недруги». - подчеркнул Харченко.