Более 350 млн рублей на расселение граждан из фенольного жилья потратят власти Сургутского района в 2023 году

Сургутскому району на переселение из фенольного жилья в 2023 г. выделено более 312 млн руб. из окружного и федерального бюджетов. Еще 38,5 млн руб. выделят из бюджета Сургутского района. Таким образом, из трех источников финансирования 351 млн потратят на улучшение жилищных условий участников данной программы, сообщает администрация муниципалитета.

"Фенольная программа – еще один шанс для жителей улучшить свои жилищные условия. Мы стараемся не упускать ни одной возможности, чтобы ускорить расселение непригодного жилфонда в районе", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Как отметил Андрей Трубецкой, жители сами выбирают, в фенольной участвовать в программе или аварийной, главное – наличие альтернативы.

"Программа расселения из фенольного жилья рассчитана до 2025 г. включительно. В 2023-м на переселение жителей Сургутского района из фенольных домов направят 350 млн руб. В 2024-25 гг. сумма будет выше – 521 и 546 млн соответственно",- пояснил Трубецкой.

Сейчас специалисты департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района проводят встречи с населением и разъясняют условия участия в "фенольной" программе. Главное, у собственников должно быть на руках заключение о превышении в их квартире содержания фенола. Такие исследования проводит аккредитованная организация – бюджетное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии", подведомственное Роспотребнадзору.

По словам директора департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Юлии Янковой, в программе могут участвовать как собственники с семьей, так и наниматели жилых помещений, с превышением допустимой концентрации фенола или формальдегида. Состав участников семьи предусматривает жилищный кодекс по первой степени родства. Это супруг, родители и дети, а также иные члены семьи вселенные в квартиры по решению суда. Такие же правила действуют и для нанимателей. Для того, чтобы быть признанным участником необходимо соответствовать определенным требованиям. Семья должна жить в жилом помещении постоянно. Люди, которые ранее пользовались государственными мерами поддержки, связанными с предоставлением жилья, воспользоваться программой не смогут. Те, кто прописан в таком помещении после 30.11.2022 г., не могут быть признаны участником программы.

Материнский и Югорский капиталы, компенсация части процентной ставки к таким мерам поддержки не относятся. Вступая в фенольную программу, жители сами вправе сделать выбор, получат они социальную выплату на покупку жилья и купят его в любом муниципалитете Югры или жилое помещение. Условия переселения из фенольного жилья кардинально отличаются от переселения из аварийного жилья. Собственникам "авариек" предлагают в новом жилье площадь, равноценную занимаемому жилому помещению. Замглавы Сургутского района Юлия Маркова уточнила, что по фенольной программе расчет идет от количества жителей, которые проживают в фенольном доме.

"Поэтому данная программа для одной семьи может быть интересна, а для другой – менее выгодной. Выбор – за самими гражданами. Участие в программе – абсолютно добровольное. Те жители, которые решили не участвовать в фенольной программе, будут переселены по очереди на расселение аварийного жилья. Собственники аварийного жилья, которое еще и является фенольным, могут участвовать в двух программах одновременно, до момента получения выплаты или квартиры по одной из них", - сказала замглавы Сургутского района Юлия Маркова.

Какие-либо промежуточные итоги (например, сколько заявлений подано) можно будет начать подводить в конце первого полугодия 2023 г. В 2022 г. Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, которому были выделены средства на реализацию этой федеральной программы. 240 млн руб. из федерального и окружного бюджетов и порядка 30 млн – средства муниципалитета. В декабре 2022 г. на эти средства было приобретено 50 квартир под данную программу.

Сейчас ведется работа со списками претендентов на участие в фенольной программе. Документы направлены на проверку в округ. К марту по каждой конкретной семье планируется получить резолюцию: кто сможет претендовать на участие в проекте, а кто нет.