На "СМЗ" началось строительство нового производства плава низших хлоридов титана

На Соликамском магниевом заводе ("СМЗ") началось строительство нового производства плава низших хлоридов титана, сообщает "Непермь" со ссылкой на гендиректора СМЗ Руслана Димухамедова.

Новый участок планируется запустить в эксплуатацию в IV квартале 2023 года на площадях опытного цеха №3. На нем будут установлены две промышленные печи и необходимые коммуникации. Предполагается круглосуточная работа производства, будут созданы новые рабочие места.

"Появление собственного промышленного производства НХТ для завода – это экономия средств за счёт отказа от внешних поставок, а также снижение складских запасов. Но главное для нас - возможность увеличения производства чистого магния марки Мg-95 в два-три раза", - завил он.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья.

Как сообщало Накануне.RU, акции "Соликамского магниевого завода" передали госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ.

Новый совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" 17 января провел свое первое заседание, на котором был избран его председатель, принят новый устав общества и назначен генеральный директор. Им стал гендиректор ООО "Объединенные урановые предприятия" (входит в структуру Росатома "Атомредметзолото") Руслан Димухамедов.

Ранее стало известно, что задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении. Уртаев руководил предприятием в мае-июне 2022 г.