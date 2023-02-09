09 Февраля 2023
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Происшествия Сибирский ФО В России
Фото: МЧС

Судьба 11 жителей поврежденного взрывом дома в Новосибирске остается неизвестной

Неизвестна судьба 11 жителей дома в Новосибирске, частично обрушившегося при взрыве газа.

"Пока судьба 11 человек не ясна, а 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай", — сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Он добавил, что на базе школы № 85 развернули пункт временного размещения, там находятся 35 человек, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травник сообщил, что количество погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до двух. По данным СМИ, под завалами могут находиться люди.

Теги: взрыв, новосибирск, дом, жители



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