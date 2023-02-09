Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12 тысяч

Меньше чем за сутки число жертв землетрясения в Турции и Сирии удвоилось. В Турции число погибших к утру 9 февраля составило 12,4 тыс., в Сирии – 3,5 тыс.

Также растет и число пострадавших. В Турции их насчитывается уже почти 63 тыс., в Сирии – более 5 тыс.

Спасательные операции продолжаются, но с каждым часом надежда найти под завалами живых людей уменьшается. Выживанию людей не способствует холодная погода, установившаяся сейчас в пострадавшем от стихии регионе.