09 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области жители реструктурировали кредиты на 7 млрд рублей

В Челябинской области жители и индивидуальные предпринимателя в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года реструктурировали кредиты на 7 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ.

Большинство реструктуризаций прошло по собственным программам банков – 19 тыс. кредитов на шесть млрд рублей. Остальные – в рамках федерального закона о кредитных каникулах.

В обращениях клиенты указывали отсрочку платежей, снижение размера процентных ставок или размера ежемесячных платежей. Южноуральцы обращались за изменением условий по договорам потребительского кредитования, ипотеки и автокредитам.

Теги: кредит, ипотека, автокредит,



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