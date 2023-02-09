В Челябинской области жители реструктурировали кредиты на 7 млрд рублей

В Челябинской области жители и индивидуальные предпринимателя в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года реструктурировали кредиты на 7 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ.

Большинство реструктуризаций прошло по собственным программам банков – 19 тыс. кредитов на шесть млрд рублей. Остальные – в рамках федерального закона о кредитных каникулах.

В обращениях клиенты указывали отсрочку платежей, снижение размера процентных ставок или размера ежемесячных платежей. Южноуральцы обращались за изменением условий по договорам потребительского кредитования, ипотеки и автокредитам.