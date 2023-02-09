На Ставрополье уничтожили боевиков, планировавших теракт на железнодорожной станции

Группа боевиков ликвидирована в ходе контртеррористической операции на хуторе Петровский в Ставропольском крае. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций", — приводит "Интерфакс" сообщение НАК.

Боевикам предлагали сложить оружие и сдаться, в ответ они открыли огонь и были нейтрализованы. Сколько человек было уничтожено, не уточняется.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трех человек, причастных к терактам на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области.