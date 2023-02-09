Жители Екатеринбурга смогут увидеть каракала в городском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке с недавнего времени можно увидеть нового питомца - каракала Хьюго. Как сообщает пресс-служба зоопарка, кошачий переехал в уральскую столицу еще в октябре, однако месяц находился на карантине, а позже несколько месяцев не показывался окружающим, пытаясь адаптироваться на новом месте.

"Первые месяцы Хьюго предпочитал прятаться от людских глаз, а сейчас полностью обжился и регулярно прогуливается по своей комнате и занимается с предложенными игрушками", - рассказывают в зоопарке.

Просторный вольер расположен на втором этаже павильона "Центральный". В нем у каракала находятся деревья, незаметное укрытие и огромное колесо, в котором он любит бегать. Сотрудники зоопарка отмечают, что животное очень интересуется ими и уже выбрало среди работников любимчиков, с которыми постоянно общается.

Сейчас Хьюго всего 5 лет - в неволе представители его вида доживают до 15-20 лет, что намного больше, чем в дикой природе. Его любимая еда - курица, хотя он регулярно получает и рыбу, говядину на кости, субпродукты и яйца.

