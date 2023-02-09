Выросло количество жертв взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Количество погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до двух, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. Информацию о смерти второго пострадавшего озвучил в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травник.

"К сожалению, из 34-й больницы "Скорой помощи" поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом", - написал губернатор.

Каждому жителю пострадавшего от взрыва газа жилого дома в Новосибирске выплатят деньги. По данным прокуратуры области, это будут 32 тыс. руб., пишет ТАСС.

Напомним, одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме спасли.