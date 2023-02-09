В Екатеринбурге гендиректора "Газовых сетей" посадили за ущерб на 195 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор генеральному директору ООО "ГУП "Газовые сети". Его признали виновным в причинении имущественного ущерба и отправили в колонию.

В суде было установлено, что с июля 2016 по май 2019 года топ-менеджер причинил ресурсоснабжающим организациям ущерб на сумму свыше 195 млн рублей. Как показало расследование, он вывел из оборота средства, подлежащие перечислению поставщикам энергоресурсов, и перевел их на счета юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы и членам их семей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд приговорил гендиректора "Газовых сетей" к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в колонии-поселении.

Как уточнили в ведомстве, ранее был вынесен обвинительный приговор еще одному соучастнику. А в отношении третьего участника преступной группы уголовное дело приостановлено, так как он находится в розыске.