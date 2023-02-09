09 Февраля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

SpaceX ограничила для ВСУ использование спутников Starlink в военных целях

Американская компания Илона Маска SpaceX "предприняла шаги", чтобы помешать ВСУ использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что сервис "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".  

"Украинцы использовали его [сервис] в военных целях, что не предусмотрено никакими соглашениями", - цитирует Шотвелл Reuters. По ее словам, ВСУ использовали Starlink для обнаружений позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности", — сказала она, имея в виду использование Starlink с дронами. "Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали", - добавила президент компании. Она отказалась рассказать, о чем именно идет речь.

Шотвелл напомнила, что контракт SpaceX с украинскими властями был заключен в гуманитарных целях, для предоставления интернета больницам, банкам и пострадавшим от военных действий.

"Мы знаем, что военные используют их [спутники] для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в наступательных целях", - добавила Шотвелл.

Теги: spacex, starlink, всу, украина, дроны



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