В Брянской области сбиты девять украинских беспилотников

Украинские беспилотники ночью атаковали Стародубский округ Брянской области, российская система ПВО отразила нападение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять", - написал глава региона в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавил Богомаз.

3 февраля губернатор сообщил, что Украинские военные нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Система ПВО успешно отразила атаку, были сбиты четыре ракеты.