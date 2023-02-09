09 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жители Челябинской области получили сроки в колонии за приготовление к сбыту оружия

Двух жителей Челябинской области осудили за приготовление к незаконному сбыту оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Они были задержаны в декабре 2021 года. При осмотре их автомобиля было изъято пять автоматов Калашникова ОС-АК103, один пистолет Макарова и около 50 боеприпасов различного калибра. Одного из обвиняемых приговорили к 7 годам в колонии строгого режима со штрафом в 350 тыс. рублей, второго - к 8 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Также в Челябинской области вынесли приговор жителю Москвы, который планировал незаконно сбыть огнестрельное оружие и боеприпасы через тайниковые закладки в различных субъектах Российской Федерации. Его задержали в марте прошлого года с самодельным автоматическим пистолетом, предназначенным для стрельбы боевыми патронами и 50 боеприпасами. Он получил 2 года лишения свободы условно.

В целом в 2022 году сотрудниками УФСБ из незаконного оборота изъято более 350 единиц огнестрельного оружия, 14 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировано 10 подпольных мастерских.

Теги: оружие, приговор,



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