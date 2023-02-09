Суд признал Youtube-канал и видео Могучева запрещенными к распространению в России

Youtube-канал Всеволода Могучева - помощника бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), признан судом запрещенным к распространению на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда, имеющееся в распоряжении редакции.

Помимо этого, Верхнепышминский районный суд Свердловской области запретил к распространению в России видео с канала Могучева, однако на момент решения суда Youtube-канал осужденного уже был заблокирован, а все видео на нем удалены.

"Требования административного истца удовлетворить. Признать информацию и канал пользователя на видеохостинге запрещенными к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в решении суда. Иск подал прокурор Верхней Пышмы.

В самих видео, рассматриваемых судом, эксперты усмотрели возбуждение ненависти к евреям, католикам и иудеям, призывы игнорировать режим самоизоляции, оскорбительные высказывания о деятельности и личности президента РФ.

Как сообщало Накануне.RU, 27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Обоих фигурантов признали виновными: Романову было назначено семь лет лишения свободы, а Могучев получил пять лет колонии.

На прошлой неделе решение было обжаловано. Как уточнили сегодня адвокаты Сергия в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", в суд была направлена предварительная апелляция.