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Фото: Накануне.RU

В Новосибирске спасли считавшегося погибшим жителя взорвавшегося дома

Одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске спасли.

"Одного откачали в больнице №34", - цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова.

По его словам, есть предположение, что как минимум три человека под завалами.

"Сейчас проводится проверка пофамильно всех жильцов квартир с обзвонами, чтобы узнать, кто где", - приводит его издание.

Напомним, сегодня в 7.43 (3.43 по московскому времени) в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел взрыв. В результате обрушились два подъезда и возник пожар. Предварительно, площадь пожара – 300 кв. м. При взрыве газа погиб один человек, восемь пострадало. По данным экстренных служб, предварительная причина взрыва – утечка газа.

Теги: Новосибирск, взрыв газа, спасатели



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