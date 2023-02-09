Производители пива просят сенаторов поддержать дистанционную торговлю

Ассоциация производителей пива (АПП) России обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие проекта закона о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции.

"Ассоциация производителей пива просит поддержать позицию бизнес-сообщества с целью скорейшего принятия законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции", - следует из письма к спикеру Совфеда за подписью исполнительного директора АПП Вячеслава Мамонтова. По его словам, легализация данного канала продаж необходима с целью обеления рынка.

"Согласно российскому и мировому опыту, радикальные ограничения доступности алкогольной продукции сопровождаются всплесками правонарушений, бумом самогоноварения и расцветом черного рынка. Главный риск – угроза жизни и здоровью потребителей, через переключение потребления на суррогаты и напитки собственного производства", - отмечается в документе.

Запретом дистанционной торговли алкоголем предполагалось сократить каналы продаж для того, чтобы снизить потребление и оборот нелегальной алкогольной продукции; между тем, по мнению ассоциации, получен совершенно иной результат в виде "целого рынка теневого оборота алкоголя". В АПП считают, что снятие запрета нивелирует теневой рынок, значительно повысит налоговые и акцизные сборы, поддержит производителей и ресторанный бизнес.

Проект изменений в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, касающийся ее розничной продажи дистанционным способом, то есть через интернет, рассматривается сейчас в правительстве РФ.