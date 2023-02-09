09 Февраля 2023
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Фото:Википедия

СМИ: "Аврора" закажет российские самолеты на 55 млрд рублей

Кабмин России согласовал инвестиционный проект о поставке отечественной авиатехники дальневосточной авиакомпании "Аврора" на общую сумму около 55 млрд руб.

Это 18 самолетов, из которых восемь SSJ-New и 10 "Байкалов" и 21 вертолет с передачей в лизинг в 2024–2026 годах. Это один из крупнейших инвестиционных проектов за последнее время. Сделку профинансируют за счет средств Фонда национального благосостояния с привлечением коммерческих денег.

Как говорят эксперты, новые самолеты перевозчик сможет использовать на местных, дальневосточных маршрутах, а вертолеты — для перевозки вахтовиков. Больший контракт пока только у "Аэрофлота" — компаниям группы планируется передать 63 лайнера на 175,4 млрд рублей из ФНБ, сообщают "Известия".

Иностранные самолеты авиакомпаний России могут летать до 2030 года. Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, это станет возможным при условии выполнения работ по поддержанию летной годности лайнеров. С оценкой согласились руководители крупнейшей российской авиагруппы "Аэрофлот" и единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Сергей Александровский и Константин Сухоребрик.

Теги: Автора, авиация, авиакомпании, самолеты, SSJ-New



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