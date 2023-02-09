В России зафиксирован рост потребления водки

В России потребление водки на душу населения выросло в 2022 году на 4%.

В настоящее время этот показатель составляет 5,2 л. Голом ранее динамика была меньше — плюс 2% на человека, говорят в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Данный показатель растет на фоне общего увеличения продаж водки почти на 6% — до 7,3 млн декалитров. Во внимание брали фактуру Росалкогольрегулирования и Росстата.

Лидерами по покупкам водки на человека стали Сахалинская область — 11,8 л (в 2021 году — 11,9 л), Магаданская — 11 л (10,9 л), Коми — 10,4 л (не изменился), Карелия — 9,8 л (9,3 л), Ненецкий автономный округ — 9,2 л (не изменился). Из пятерки в этом году выпала Чукотка.

Эксперты говорят, что, как правило, росту потребления спиртных напитков способствуют социально-экономические и психологические кризисы. В 2022 году дополнительное влияние оказал и уход части импортных премиальных брендов крепкой продукции — виски, рома и других напитков, сообщают "Известия".