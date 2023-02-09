Строительство трассы Москва — Казань подорожало почти на 300 млрд рублей

Стоимость строительства трассы М-12, входящей в федеральный проект "Европа — Западный Китай" (ЕЗК), подорожала почти в 1,5 раза, до 911,67 млрд руб.

Об этом говорится в отчете аудиторов Счетной палаты по итогам проверки проекта в 2022 году. Согласно паспорту проекта строительства, стоимость трассы М-12 составляет 622,8 млрд руб., при том, что ее сметная стоимость почти на 300 млрд руб. больше — 911,67 млрд руб. Из-за этих расхождений паспорт проекта нужно скорректировать, заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

В отчете со ссылкой на "Автодор" (куратор строительства) указано, что предполагаемый лимит финансирования проекта может быть незначительно уменьшен, до 901,5 млрд руб., за счет экономии по статье "резерв средств на непредвиденные работы и затраты". Как утверждает государственная компания, эта сумма будет обеспечена за счет федерального бюджета (657,8 млрд руб.), ФНБ (150 млрд руб.) и выпуска облигационных займов на 93,7 млрд руб.

В плане дорожной деятельности на 2023–2027 годы, который правительство актуализировало 30 декабря 2022 года указано, что стоимость трассы составит 901 млрд руб. Как отмечают аудиторы, стоимость М-12 может увеличиться дополнительно, из-за того что на участках трассы в Нижегородской области и Татарстане обнаружены подземные провалы глубиной 2–3 м и диаметром до 20 м. Так как проектной документацией не предусмотрено устранение этих провалов, ее нужно корректировать и увеличивать объемы финансирования.

Счетная плата направила письмо в кабмин России с предложением поручить Минтрансу до 1 июня 2023 года внести изменения в паспорт проекта "Европа — Западный Китай", сообщает РБК.

В конце 2022 года подготовка к строительству участка скоростной дороги Москва – Казань – Екатеринбург (М-12) вошла в активную фазу. В ближайшее время рабочие приступят к строительству третьего этапа трассы Дюртюли – Ачит, проходящей по Среднему Уралу.