Как в IT: Минэкономразвития хочет распространить на музыкантов налоговые льготы

На российскую музыкальную индустрию могут распространить такие же налоговые льготы, как и в IT-секторе.

Об этом говорится в дорожной карте Минэкономразвития, нацеленной на реализацию механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Как отмечается в документе, нововведения должны стимулировать производство отечественного музыкального контента и поддержка российских авторов и артистов.

Предложено создать институт аккредитации музыкальных организаций при уполномоченном госоргане "с целью получения налоговых льгот и льгот по страховым взносам". О каком именно госоргане идет речь, в дорожной карте не указано.

Проект дорожной карты отправлен на согласование в профильные ведомства – Минкультуры, Минфин и Минцифры. Внести соответствующий проект закона в кабмин РФ планируется в июле текущего года, сообщают "Ведомости".

Эта мера позволит индустрии восстановиться после кризисных 2020 и 2022 годов, считают участники рынка.