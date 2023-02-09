Как в IT: Минэкономразвития хочет распространить на музыкантов налоговые льготы

09 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото:olx.com.ua

Как в IT: Минэкономразвития хочет распространить на музыкантов налоговые льготы

На российскую музыкальную индустрию могут распространить такие же налоговые льготы, как и в IT-секторе.

Об этом говорится в дорожной карте Минэкономразвития, нацеленной на реализацию механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Как отмечается в документе, нововведения должны стимулировать производство отечественного музыкального контента и поддержка российских авторов и артистов.

Предложено создать институт аккредитации музыкальных организаций при уполномоченном госоргане "с целью получения налоговых льгот и льгот по страховым взносам". О каком именно госоргане идет речь, в дорожной карте не указано. 

Проект дорожной карты отправлен на согласование в профильные ведомства – Минкультуры, Минфин и Минцифры. Внести соответствующий проект закона в кабмин РФ планируется в июле текущего года, сообщают "Ведомости".

Эта мера позволит индустрии восстановиться после кризисных 2020 и 2022 годов, считают участники рынка.

Теги: музыканты, артисты, налоговые льготы, Минэкономразвития



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети