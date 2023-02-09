Российский дипломат прокомментировал слова Писториуса про "мир без Путина"

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о "лучшем мире" без президента России Владимира Путина были агрессивным выпадом и признаком осознания Европой своего безвыходного положения.

"Соответствующие выводы в нашей стране будут сделаны. Авторам подобных недостойных заявлений следует хорошо подумать об их возможных последствиях. Мир без министров, сквернословящих в духе Бориса Писториуса, был бы однозначно чище", — сообщил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее Писториус заявил, что "без колебаний и без компромиссов — мир без Путина был бы лучше". Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Украину, а говоря о перспективе возвращения ВСУ Донбасса и Крыма, назвал эту тему сложной и "взглядом в хрустальный шар".

16 марта 2022 года президент США Джо Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Также Байден назвал российского лидера "смертоносным диктатором" и "чистейшим бандитом", который "ведет аморальную войну против народа Украины". В Кремле назвали недопустимой и непростительной риторику американского лидера. Песков напомнил, что от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.