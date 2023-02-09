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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев: Уотерс в ООН сносит возведенную Западом стену лжи

Выступивший на заседании Совбеза ООН один из лидеров музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом.

Об этом сообщил бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он опубликовал заявление, использовав отсылки к творчеству Pink Floyd. В частности, в 1979 году у группы вышел альбом The Wall ("Стена"), а в 1975 песня Shine On You Crazy Diamond ("Сияй, безумный бриллиант").

"В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант! ", - написал российский политик.

Напомним, Уотерс призвал на заседании Совета Безопасности ООН к немедленному перемирию на Украине. "Президент [США Джо] Байден, президент [России Владимир] Путин, президент [Украины Владимир] Зеленский, США, НАТО, Россия, Евросоюз - все вы, пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня", - добавил Уотерс.

Теги: Медведев, Уотерс, Украина, спецоперация



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