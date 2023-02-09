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Экономика В России
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Реальные доходы россиян сократились за 2022 год на 1%

Реальные располагаемые доходы граждан России (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) сократились в 2022 году на 1% по сравнению с 2021 годом.

По данным Росстата, в IV квартале они выросли на 0,9% после снижения в течение трех кварталов подряд (на 3,1% – в июле - сентябре, на 0,9% – в апреле - июне и 1,6% – в январе - марте). По данным ведомства, в структуре денежных доходов россиян в прошлом году возросли доли доходов от предпринимательской деятельности (с 5,5 в 2021 году до 6,2% в 2022 году), социальных выплат (с 20,6 до 20,7%), при этом снизились от собственности (с 5,7 до 5%) и оплаты труда (с 57,3 до 57,2%). Доля прочих денежных поступлений осталась прежней – 10,9%.

Росстат отмечает, что реальные зарплаты (за вычетом инфляции) за январь - ноябрь 2022 года упали на 1,1%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ноябре прошлого года составила 63 тыс. 60 руб., она по сравнению c аналогичным периодом предыдущего года выросла на 12,3%. Инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%.

Напомним, в России работники с низкими зарплатами не имеют возможности улучшить производительность труда и выйти на более высокие доходы, потому попадают в "ловушку бедности". Для РФ характерны низкая производительность труда, большая доля живущих на грани бедности трудоспособных граждан и существенный разрыв в зарплатах между самыми низко- и высокооплачиваемыми работниками, а также перекос доходов добывающего сектора по сравнению с другими.

Теги: россияне, доходы, инфляция, зарплата, Росстат



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