Благотворительный фонд РМК исполнил мечту 8-летнего мальчика из Свердловской области

Благотворительный фонд РМК исполнил мечту мальчика Валеры из Свердловской области. Теперь ребенок будет учиться кататься на сноуборде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, несмотря на диагноз "сахарный диабет", 8-летний Валера ведет активный образ жизни. Сначала мальчик занялся танцами и за несколько лет стал призером множества танцевальных чемпионатов. Три года назад ребенок поступил в музыкальную школу по классу "аккордеон" и в первый же год стал лауреатом первой степени на конкурсе юных талантов.

Кроме этого, Валера ходит в секцию шашек и катается на горных лыжах. А еще одной мечтой мальчика было научиться кататься на сноуборде. Семья написала письмо на федеральный проект "Елка желаний", который исполняет заветные мечты детей с ограниченными возможностями здоровья со всей России.

В итоге желание Валеры исполнил Благотворительный фонд РМК. Юный уралец сам выбрал доску на вырост, чтобы, научившись в этом году, следующей зимой кататься уже в полную силу.

Благотворительный проект "Елка желаний" проходит в Свердловской области уже третий год подряд. С начала декабря и до конца февраля ель, украшенная шарами с желаниями, стоит в мультимедийном парке "Россия – Моя история".