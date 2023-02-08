Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с Дзюбой

Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом Артёмом Дзюбой.

Как сообщает пресс-служба "железнодорожников", соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. 34-летний форвард будет выступать за "Локомотив" под 7-м номером.

Напомним, что в ноябре 2022 года Дзюба по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который выступал с августа, и с тех пор находился в статусе свободного агента.

Сегодня "Локомотив" также объявил о подписании контракта с 34-летним защитником Игорем Смольниковым, выступавшим раньше за "Торпедо".