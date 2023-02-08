09 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова этапировали в колонию

Осужденный за госизмену журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов  этапирован из СИЗО "Лефортово" в колонию для отбытия наказания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Дмитрия Катчева.

В какую именно колонию был этапирован осужденный не сообщается. В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, такую информацию ФСИН сообщит одному из близких родственников Сафронова в течение 10 суток после прибытия Сафронова в колонию.

Напомним, прокурор запросил для Сафронова 24 года колонии, суд приговорил журналиста к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене. Сообщалось, что гособвинители перед прениями предложили ему признать вину, чтобы получить 12 лет колонии, но Сафронов отказался.

Теги: иван сафронов, этапирование, колония



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