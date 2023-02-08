Украина получает от Запада старое оружие, которое перемалывается армией России

Украина получает от западных стран в основном устаревшие вооружения, которые перемалываются российской армией. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Украине поступает, как правило, устаревшее вооружение, которое перемалывается российской армией, а армии стран НАТО модернизируются, и западные оборонные предприятия получают сверхприбыли, убаюкивая налогоплательщиков необходимостью помощи Украине", - цитирует его ТАСС.

Небензя также подчеркнул, что Украина превратилась в полигон для испытаний вооружений, где ценой жизни россиян и украинцев новые виды оружия проходят испытания, модифицируются и улучшаются.