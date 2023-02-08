В Ефремове завершен разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома

В Ефремове завершен разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.



Спасатели МЧС России завершили разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области. Всего разобрано 80 кубометров завалов.

Трагедия произошла 7 февраля. По предварительным данным, в газифицированном доме взорвался газ, обрушился первый подъезд. Причиной могла стать неисправность оборудования. Незадолго до происшествия жители жаловались на состояние газовых сетей. Погибли восемь человек, их тела извлечены.

В пунктах временного размещения граждан (ПВР) находятся 12 человек, остальные жители размещены у родственников.