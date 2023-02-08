08 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

Один из основателей Pink Floyd призвал на Совбезе ООН к немедленному перемирию на Украине

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал на заседании Совета Безопасности ООН к немедленному перемирию на Украине, сообщает ТАСС.

"Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня - это немедленное перемирие на Украине. Никаких "но", никаких "если", - сказал он.

"Президент [США Джо] Байден, президент [России Владимир] Путин, президент [Украины Владимир] Зеленский, США, НАТО, Россия, Евросоюз - все вы, пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня", - добавил Уотерс.

Заседание Совета Безопасности ООН созвано Россией для обсуждения вопроса о том, как поставки оружия Киеву способствуют затягиванию конфликта. Уотерс выступил на заседании по приглашению России.

Теги: Pink Floyd, Роджер Уотерс, перемирие, Уркина, США, Россия, Зеленский, Байден, Путин, Совбез ООН



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