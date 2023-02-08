08 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россия закрыла въезд на территорию страны для 77 американцев

Россия закрыла въезд на территорию страны для 77 американцев. В их числе губернаторы штатов, секретари, близкие родственники членов правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры - являются ответной реакцией на персональные санкции в отношении граждан России. Санкции вводились по принципу взаимности. В этот раз в "стоп-лист" включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве.

"Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей. Еще раз подчеркиваем для лучшего усвоения в Вашингтоне, что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", - заявили в МИД.

Теги: МИД РФ, санкции, ограничения, стоп-лист



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