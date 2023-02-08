КПРФ добилась проведения акции протеста против повышения тарифов ЖКХ в Екатеринбурге

КПРФ добилась проведения акции протеста против повышения тарифов ЖКХ в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Акцию протеста удалось согласовать. Ранее власти отказали в проведении митинга против резкого роста тарифов на капремонт многоквартирных домов и повышения цен на услуги ЖКХ. Поводом для отказа стали ограничения на проведение публичных мероприятий. Мероприятие планировалось провести 11 февраля. В этот же день в Екатеринбурге пройдет "Лыжня России", где ожидается порядка восьми тысяч участников.

Мероприятие состоится 18 февраля, с 15.00 до 17.00, в екатеринбургском гайд-парке имени 50-летия ВЛКСМ (пересечение улиц Ясная и Шаумяна). Есть ограничение на число участников - посетить протестную акцию могут не более 100 человек.

"Резкий скачок цен на услуги ЖКХ вызвал справедливое возмущение свердловчан. Только взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов вырос на 40". Власть, не способная эффективно управлять хозяйственным комплексом, стремится переложить экономические недоработки на плечи уральцев", - утверждают в КПРФ.

