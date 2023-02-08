08 Февраля 2023
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Фото: altkprf.ru

КПРФ добилась проведения акции протеста против повышения тарифов ЖКХ в Екатеринбурге

КПРФ добилась проведения акции протеста против повышения тарифов ЖКХ в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Акцию протеста удалось согласовать. Ранее власти отказали в проведении митинга против резкого роста тарифов на капремонт многоквартирных домов и повышения цен на услуги ЖКХ. Поводом для отказа стали ограничения на проведение публичных мероприятий. Мероприятие планировалось провести 11 февраля. В этот же день в Екатеринбурге пройдет "Лыжня России", где ожидается порядка восьми тысяч участников.

Мероприятие состоится 18 февраля, с 15.00 до 17.00, в екатеринбургском гайд-парке имени 50-летия ВЛКСМ (пересечение улиц Ясная и Шаумяна). Есть ограничение на число участников - посетить протестную акцию могут не более 100 человек.

"Резкий скачок цен на услуги ЖКХ вызвал справедливое возмущение свердловчан. Только взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов вырос на 40". Власть, не способная эффективно управлять хозяйственным комплексом, стремится переложить экономические недоработки на плечи уральцев", - утверждают в КПРФ.

Теги: митинг, тарифы, запрет, Екатеринбург



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Ранее 06.02.2023 11:10 Мск В Екатеринбурге запретили митинг против роста тарифов на капремонт и ЖКХ
Ранее 31.01.2023 15:28 Мск КПРФ хочет провести митинг в Екатеринбурге против роста тарифов ЖКХ


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