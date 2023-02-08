Пригожин вспомнил детали столкновения ЧВК «Вагнер» с армией США под Хшамом

Евгений Пригожин поделился подробностями столкновения США и ЧВК «Вагнер» на территории Сирии, которое произошло пять лет назад в местном городе Хшам.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что среди противников в битве не было сирийцев – только американцы и члены ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Результат этого боя - ЧВК «Вагнер» понесла большие потери, причинив значительный урон подразделениям ИГ и американцев, и продвинулась на 500 метров вглубь территории противника», – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин добавил, что представители американской армии использовали все имеющиеся средства в ближневосточном регионе.

«Кто понёс большие потери коалиция американцев и ИГ* или ЧВК «Вагнер»? Признаю, ЧВК «Вагнер». Кто победил в этой битве, американцы или ЧВК «Вагнер»? Конечно, ЧВК «Вагнер». В том бою под Хашамом американцы хотели поставить крест на ЧВК «Вагнер», но сделали нас только сильнее», – резюмировал Пригожин.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года ЧВК «Вагнер» столкнулись с силами США на территории САР. На тот момент войска противника и его союзников не контролировали Коноко. Пункт является одним из крупнейших в САР нефтегазовых заводов. Как правило, захват подобных точек позволяет промышлять незаконной торговлей топливом.