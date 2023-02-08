Два новых резидента индустриального парка в Челябинске инвестируют в проекты более 160 млн рублей

В Челябинске резидентами индустриального парка "Малая Сосновка" стали компании "Орегон" и "Мосинтерпарк". Они планируют реализовать проекты с общим объемом инвестиций более 160 млн рублей и создать 80 новых рабочих мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Компания "Орегон" выпускает мебель и аксессуары для ванных комнат под брендом COROZO. Предприятие планирует к 2025 году построить 6 тыс. м2 производственно-складских помещений. Общий объем инвестиций оценивается в 126 млн рублей, будет создано 60 рабочих мест.

"Мосинтерпарк" занимается производством упаковочных материалов. Компания планирует полностью перенести в "Малую Сосновку" производства скотча, стретча и термоусадочной пленки, вложив в проект 34,5 млн рублей. Запуск запланирован на конец 2024 года, в процессе будет создано 20 новых рабочих мест.

В настоящий момент резидентами индустриального парка "Малая Сосновка" также являются компании "Втор-Ком", "БиоПромСинтез", "Первая Линия", ТД "Продхолдинг", "Челябтехгаз" и "Роллком".