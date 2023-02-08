08 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото:ИТАР-ТАСС

Путина не получится судить по делу о малазийском "Боинге" – прокуратура Нидерландов

Международная группа следователей по делу о крушении самолета Malaysia Airlines над Донецком представила сегодня свой отчет. Группу координировала прокуратура Нидерландов, поэтому отчет представила прокурор этой страны Дигна ван Бетцелар. Она заявила, что "расследование достигло предела, все возможные зацепки исчерпаны".

Примечательно, что свои выводы следствие представило спустя почти три месяца после того, как суд Нидерландов признал двух россиян и украинца виновными в ударе по самолету Boeing-777 в июле 2014 года. Тогда погибли 298 человек.

Группа заявила, что "есть веские основания полагать", что президент России Владимир Путин "решил поставить" ракетный комплекс "Бук", из которого, предположительно, был сбит самолет, в зону конфликта. При этом в прокуратуре Нидерландов считают, что Путин обладает иммунитетом как глава государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию по делу о крушении малазийского самолета.

Также международные следователи не смогли установить личности членов экипажа ЗРК "Бук", из которого, якобы, был сбит самолет. Они не смогли выяснить и причину, по которой "Бук" выпустил ракету по гражданскому самолету.

Теги: рейс mh17, малазийский боинг, нидерланды, расследование, зрк бук



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