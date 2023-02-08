Дарителем шуб для жен погибших на Донбассе военнослужащих оказался югорский предприниматель

21 шубу получили жены погибших на Донбассе военнослужащих. Видео уже облетело сеть, и как оказалось, инициатором "подарка" стал учредитель компании "Пушнина Югры", а пересылкой шуб занималась супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская.

На видеоролике женщины, получившие в подарок шубы, благодарят за помощь.

"Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь сегодня собрались семьи погибших военнослужащих. Спасибо большое от чистого сердца вам. Спасибо Мирославе и Александру за то, что они позаботились. Передали сюда на Донбасс. Не каждый думал, что такая возможность будет", - обратилась одна из женщин на видеозаписи.