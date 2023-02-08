В Челябинске задержали участников массовой драки в школе

В Челябинске задержали участников массовой драки в образовательном центре №5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, установлена квартира, в которой находились предполагаемые участники инцидента. Сейчас с ними работают сотрудники полиции.

По информации СМИ, в квартире обнаружили пневматический пистолет.

Напомним, по словам очевидцев, сегодня утром в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.