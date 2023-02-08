В Екатеринбурге поймали владельцев Infiniti, накопивших 500 штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга сумели отследить и поймать владельцев Infiniti QX70, на счету которой более 500 неоплаченных штрафов. Их общая сумма составляет 680 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, автомобиль принадлежал фирме, имеющей задолженность перед УФССП за неуплату административных штрафов после нарушения ПДД.

Поймать машину-должника удалось благодаря интеллектуальной системе "Паутина": иномарку заметили камеры в потоке других автомобилей.

С помощью системы удалось поймать еще нескольких нарушителей. Среди них водитель BMW, который с апреля прошлого года накопил 35 штрафов. При этом автомобиль за все это время так и не был поставлен на учет, за что с него были сняты номера, а на владельца составлен административный протокол. Аналогичная ситуация с регистрацией была и у хозяина BMW Х6, который за два месяца 36 раз попадался на камеры Новоуральска, Екатеринбурга и других свердловских трасс во время нарушений ПДД.