Американский журналист: Взрывчатку под "Северные потоки" заложили водолазы США в ходе учений НАТО

Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops.

Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

Также, по словам Херша, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее издание The Time сообщило, что в Германии следствие по делу о подрыве "Северных потоков" допускает версию, что диверсию могло осуществить западное государство с целью обвинить в этом Россию.