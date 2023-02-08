Титов оценил попадание в санкционный список Англии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал включение его Великобританией в санкционный список.

"Если и до омбудсменов-защитников добрались, то, значит, не все ладно в Британском королевстве. Как и раньше буду защищать бизнес от чиновников, кстати в том числе и английский, если его права будут нарушены", - сказал РБК Титов.

Нпомним, Великобритания ввела санкции против семи организаций и восьми физлиц из России. Речь идет, в частности, о компаниях Tropaz, РТ-Комплект, CST, "Универсалмаш" и "Липецк". Среди физлиц – бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец ИА Regnum Сергей Руднев.