08 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Титов оценил попадание в санкционный список Англии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал включение его Великобританией в санкционный список.

"Если и до омбудсменов-защитников добрались, то, значит, не все ладно в Британском королевстве. Как и раньше буду защищать бизнес от чиновников, кстати в том числе и английский, если его права будут нарушены", - сказал РБК Титов.

Нпомним, Великобритания ввела санкции против семи организаций и восьми физлиц из России. Речь идет, в частности, о компаниях Tropaz, РТ-Комплект, CST, "Универсалмаш" и "Липецк". Среди физлиц – бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец ИА Regnum Сергей Руднев.

Теги: Борис Титов, бизнес-омбудсмен



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Ранее 08.02.2023 14:36 Мск Англия ввела санкции против семи организаций и восьми физлиц из России


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