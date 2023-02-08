В "Современнике" сняли спектакли с участием Лии Ахеджаковой - СМИ

Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила, что спектакли с ее участием в театре "Современник" убрали из репертуара. В частности, речь идет о спектакле "Игра в джин". Ахеджакова считает, что это сделано под давлением департамента культуры столичной мэрии.

"Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", - цитирует актрису издание "Подъем".

Предложений от других театров Ахеджаковой не поступало и, как она считает, не поступит. Она напомнила, что в театре "Современник" служит уже почти 50 лет.